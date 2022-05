Yeliz Koc: Erneuter Pleite-Diss gegen Ex Jimi Blue Ochsenknecht

Mit einem verschmitzten Smiley deutet sie an, dass damit eigentlich nur einer gemeint sein kann - Ex Jimi, dem sie in ihrer Beziehung immer wieder Geld leihen musste und sogar die gemeinsame Wohnung alleine finanzierte. Auweia...doch nicht nur das ist für die junge Mutter ein No-Go. Weiter fügt sie noch hinzu, was ihr Neuer noch auf keine Fall machen sollte: "Jedes Wochenende feiern gehen wollen, immer Alkohol trinken oder andere Drogen nehmen. Faul sein und den ganzen Tag nur herumliegen." Da hat die 28-Jährige wohl eine klare Vorstellung, was sie nach der Beziehung mit Ex Jimi nicht mehr will...

