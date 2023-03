Jimi Blue Ochsenknecht: Jetzt zerbricht die Familie

Man liebt sie, oder man hasst sie, aber feststeht: Jeder kennt die Ochsenknechts! Wegen ihrer verrückten Art und dem mal amüsanten, mal peinlichen Familien-Chaos bekam der Clan sogar eine eigene Doku Soap auf Sky. Die kam so gut an, dass die nächste Staffel auf dem Fuße folgte. Doch deren Finale könnte das Ende des legendären ochsenknechtschen Zusammenhalts einläuten. Aber von vorne: Mit ihrer Reality-Show gab die Promi-Familie auch in der zweiten Runde intime Einblicke in ihren Alltag. Neu dabei war Laura-Marie Geissler. Die Münchner Rennfahrerin und Freundin von Jimi Blue stieß jedoch auf einige Vorbehalte bei den anderen Frauen im Leben ihres Schatzes. Vor allem Mama Natascha betrachtet die Beziehung ihres Sohnes mit Argwohn. "Dieses Zusammenhängen ist auf Dauer, finde ich persönlich, nicht gesund", erklärt sie vor laufenden Kameras. Auch Jimis Schwester Cheyenne ist nicht gerade ein Fan von Laura-Marie. "Sie ist einfach eine Frau für mich – eine nette Frau." Eine Freundin habe sie in ihr bislang aber nicht gefunden.

Daran dürfte sich auch so schnell nichts ändern, denn der schwelende Unmut eskalierte, als Jimi zum Ende der Staffel ausgerechnet auf Cheyennes Hochzeit um Lauras Hand anhielt. "Ey Jimi, du kannst das gerne machen. Aber nicht auf unserer Hochzeit, das ist unser Tag", keifte die düpierte Braut ihren Bruder an. Auch Bräutigam Nino soll fassungslos ob des Weddings-Crashings gewesen sein. Für Jimi Grund genug seine Laura öffentlich zu verteidigen. "Meine Mutter und meine Schwester haben natürlich ihre Meinung und äußern diese auch gerne öffentlich, was nicht ganz nach meinem Interesse ist. Ich möchte jetzt einfach mehr meine eigenen Pläne verfolgen."

Klingt fast so, als hätte sich der Ochsenknecht-Spross aus Trotz verlobt. "All die negativen Kommentare der letzten Zeit haben unsere Beziehung nur noch stärker werden lassen. Wir beide gegen den Rest der Welt. Was andere über uns sagen, ist mir eigentlich egal", stellt er klar. Dennoch sollte er die Bedenken von Mama und Schwester vielleicht nicht total von der Hand weisen. Schließlich sahen die beiden auch Jimis vorherige Liaison mit Reality-Sternchen Yeliz Koc kritisch. Und sie sollten Recht behalten. Wir erinnern uns: Die einstige Liebe endete im völligen Desaster inklusive öffentlicher Schlammschlacht, die bis heute andauert. Leidtragende dabei ist vor allem Jimis Tochter Snow, von der der junge Papa bis heute nichts wissen will. Die Schuld am Beziehungs-Aus gab Yeliz allerdings Natascha. Die wurde von der Influencerin gar als "Schwiegermonster" beschimpft. Auch Bonnie Strange, Ex von Sohn Wilson Gonzalez, hat bereits öffentlich mit der Familie abgerechnet. Ob Laura-Marie Geissler sich in dem TV-Clan noch behaupten kann? Unklar. Fest steht aber: Der Familienfrieden hängt erst einmal gewaltig schief.

