Jimi Blue Ochsenknecht: Kein Ring mehr am Finger! Alles aus mit seiner Laura-Marie?

Als Laura-Marie auf einem Event jetzt ohne den Ring am Finger gesichtet wird, wurden Gerüchte um eine mögliche Trennung laut: Ist etwa schon wieder alles aus? Nein, erklärte Laura gegenüber RTL: "Das kommt daher, dass ich mit dieser ganzen Spitze Bange hatte, dass ich mir damit etwas kaputt mache." Für das Event in Kitzbühel trug Laura nämlich ein Dirndl mit Spitzenbluse. Die Schleife ihres Dirndls trug die 25-Jährige rechts, was bedeutet, dass man in einer Beziehung ist. Der Verlobungsring sei aber "sicher verstaut", erklärte sie.