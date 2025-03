Jimi Blue Ochsenknecht: Nach Versöhnung – Cheyenne hat bösen Verdacht

Jimi Blue zog sich aber nicht nur von seiner Familie zurück, sondern auch aus Deutschland. In Mailand fand der 33-Jährige neue berufliche Perspektiven. "Ich liebe es dort. Ich gehe wieder mit erhobenem Kopf und einem Lächeln durch die Straßen. Ich bin voller Tatendrang, habe so viele neue Projekte für TV und Film." Doch trotz des Neustarts in Italien war der Wunsch nach einer Versöhnung mit seiner Familie immer präsent.

Der entscheidende Moment der Wiederannäherung ereignete sich in Österreich, wo die Familie nach zwei Jahren erstmals wieder aufeinandertraf. Besonders für Natascha Ochsenknecht ein bedeutsamer Augenblick: "Wilson, Jimi, Cheyenne und ich waren als Familie immer sehr eng. Natürlich hat er gefehlt. Darum freue ich mich, dass wir uns nun langsam wieder annähern." Auch Jimi selbst zeigte sich berührt: "Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein. Die letzten Jahre haben mir viele Lektionen erteilt, und ich freue mich, diese Erfahrungen mit den Zuschauern zu teilen."