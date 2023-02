Jimi Blue Ochsenknecht: Traurige Beichte! Er spricht über die schlimmste Zeit seines Lebens

Mittlerweile ist Jimi Blue Ochsenknecht wieder in einer glücklichen Beziehung: In Rennfahrerin Laura-Marie Geissler hat der 31-Jährige vor Kurzem sein neues Liebesglück gefunden. Doch seine Ex-Beziehung mit Reality-TV-Sternchen Yeliz Koc, scheint den Sohn von Natascha Ochsenknecht scheinbar ziemlich traumatisiert haben. So beichtete Jimi erst kürzlich, dass die Trennung und der Sorgerechtsstreit um ihre gemeinsamer Tochter Snow Elanie, nicht spurlos an ihm vorbei gingen und sogar körperliche Auswirkungen hatte.

Jetzt berichtet der Schauspieler in der ersten Folge der zweiten Staffel von "Diese Ochsenknechts", wie schwer diese Zeit für ihn war.