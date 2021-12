Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Jetzt packt Jimi über das Liebescomeback aus!

Wie Jimi Blue nun offenbart, verstehen er und Yeliz sich mittlerweile wieder super! So erklärt er gegenüber "RTL": "Wir kriegen das auf jeden Fall gut hin auf Elternbasis. Die Kleine ist total happy und so kann das auf jeden Fall weitergehen." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Jimi und Yeliz geben sich jede Menge Mühe, um ihrer Tochter ein stabiles Familienumfeld zu schaffen. Nach einem Liebescomeback klingen die Worte von Jimi jedoch nicht. So betont er ja regelrecht, dass sich seine Beziehung zu Yeliz lediglich auf die "Elternbasis" beschränkt - wie schade! Dem Vater-Glück von Jimi tut das jedoch kein Abbruch. So ergänzt er: "Es ist schon ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man ein kleines Mädchen auf der Brust liegen hat."