Yeliz Koc & Jimi Blue Ochsenknecht: Gemeinsamer Urlaub mit Baby Snow!

Via "Instagram" hatten die Fans von Yeliz nun die Möglichkeit der Mami ein paar Fragen zu stellen! So wollte ein neugieriger Follower wissen, was sie ihrem Baby Snow zu Weihnachten schenkt? Yeliz blieb ihrem treuen Fan eine Antwort nicht lange schuldig und verriet: "Einen Familienurlaub". Wow! Was für wundervolle Nachrichten! Wollen Jimi und Yeliz mit ihrem Baby etwa eine erste gemeinsame Reise in Angriff nehmen? Wir können gespannt sein!

Wer alles Teil des Familienurlaubs wird, wollte Yeliz jedenfalls nicht verraten. Allerdings werden wir spätestens bei "Instagram" sehen, ob die junge Familie die Reise gemeinsam antritt. Wir freuen uns schon jetzt...