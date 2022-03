Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Jetzt schlägt er aus ihrem Schmerz Profit

Doch seit September ist einige Zeit ins Land gegangen – und offenbar hat sich Jimis Einstellung mittlerweile stark verändert! In der Doku-Soap "Diese Ochsenknechts", die derzeit auf Sky läuft, ist die Schlammschlacht der beiden nämlich plötzlich Top-Thema! Er hätte sich von Yeliz "unterdrückt" gefühlt, beschwert sich Jimi Blue dort, "wie sie mit mir geredet hat, ging schon in Richtung Beleidigungen". Yeliz habe ständig nur Fehler gesucht, ihn kritisiert und sei undankbar gewesen für das, was er getan hätte. Deshalb hätte Jimi schon gewusst, dass "irgendwann der Tag kommt, wo ich sage: 'Bis hierhin und nicht weiter'." Auch dass Yeliz von der Trennung im Wartezimmer ihres Frauenarztes aus dem Internet erfuhr, stimme so nicht: "Dass ich gehe, wusste sie vorher", beteuert der mäßig erfolgreiche "Pop-Rapper", der mit seinen Business-Ideen regelmäßig an die Wand fährt und sogar schon Insolvenz anmelden musste. Yeliz’ Reaktion? Noch beißt sie sich auf die Zunge, postete lieber eine Lebensweisheit: "Wenn du nicht kontrollieren kannst, was passiert, fordere dich selbst heraus, die Art und Weise zu kontrollieren, wie du auf das Geschehen reagierst." Ob sie es allerdings dauerhaft schafft zu schweigen, während ihr Ex öffentlich auspackt? Sehr, sehr unwahrscheinlich …