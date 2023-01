Jimi Blue Ochsenknecht: Verlobungs-Hammer! Stellte er seiner Laura die Frage aller Fragen?

Machen Jimi Blue Ochsenknecht und seine Freundin Laura-Marie Geissler etwa pünktlich zum neuen Jahr Nägel mit Köpfen? Seit Mitte letzten Jahres sind die beiden einfach unzertrennlich und nehmen ihre Fans immer wieder mit in ihren Alltag als Paar. So auch jetzt als sie sich bei einer romantischen Gondelfahrt in den Bergen zeigten - doch was glitzert denn da so verdächtig an Laura-Maries Finger?