Joachim Llambi: Jetzt kommt sein wahres Gesicht zum Vorschein

Nachdem vor einigen Wochen Schlagerstar Kerstin Ott das "Let's Dance"-Aus von Joachim Llambi forderte, da er ihrer Meinung nach, seine Kritik gegenüber den Tanzpaaren zu stark zum Ausdruck bringt, scheint Joachim nun über die Worte von Kerstin nachgedacht zu haben. So offenbart der Juror jetzt im Gespräch mit "RTL": "Ich will immer Gutes. Ich möchte, dass sie sich verbessern. Aber man muss auch manchmal Klartext reden, damit die Paare auch verstehen, um was es geht." Das er manchmal dabei dennoch den Bogen überspannt, ist ihm dennoch bewusst. So ergänzt er: "Ich hab das öfter gehabt nach manchen Shows, dass ich gedacht habe: 'Mensch, zu dem oder zu dieser jungen Dame warst du ein bisschen zu hart.' Aber im Nachgang haben immer zu 90 - 95 Prozent die Richtigen im Finale gestanden." Ob Joachim bei "Let's Dance" jetzt wohl einen Richtungswechsel vornimmt? Wir können gespannt sein!