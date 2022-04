Joachim Llambi: "Let's Dance"-Aus wegen Kerstin Ott

Drei Jahre ist es her, dass auch Kerstin Ott ihr "Let's Dance"-Glück versuchte und übers Tanzparkett fegte! Für die Sängerin nach wie vor eine tolle Erinnerung! Eine Person ist ihr dabei jedoch besonders schlecht im Gedächtnis geblieben: Joachim Llambi! So wettert Kerstin nun in dem Podcast "Aber bitte mit Schlager": "Erstmal muss ich sagen, die Produktion hat das wirklich ganz hervorragend gemacht. Aber ich finde, was da Jury-mäßig abläuft, das ist auch Mobbing! Genauso wie Dieter Bohlen ersetzt wurde, würde ich mir das auch bei Herrn Llambi wünschen." Autsch! Kerstin ergänzt: "Da kann ich auch ganz ehrlich und offen sein. Der kann ja auch ein sehr freundlicher Mann sein. Ich finde aber, dass es nicht sein muss, jemanden so dermaßen blöd aussehen zu lassen. Also immer nochmal einen oben drauf. Das könnte er besser und ich würde mir wünschen, wenn sie ihn nicht auswechseln, dass er sich mal ein bisschen anpasst." Ehrliche Worte, die zeigen: Kerstin spricht sich klar und deutlich gegen die Art von Joachim aus! Was der darüber denkt? Bis jetzt äußerte er sich jedenfalls noch nicht dazu ...