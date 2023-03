Joachim Llambi & Carmen Geiss: Süßes Geheimnis gelüftet - 9 Jahre nach ihrer "Let's Dance"-Teilnahme

"Dann hab ich einen, der heißt Hochi. Das ist mein Hochzeitsfisch. Es gibt auch eine Motsi. Und all die anderen Fische, die gut im Futter sind und sich so richtig gut bewegen können, heißen bei mir Mabuse!" Das wiederum ist als Ehrung gedacht für "Let’s Dance"-Liebling Motsi Mabuse.

Wenn Fischlein Llambi beim Füttern angeschwommen kommt und ihr fast aus der Hand frisst, denkt Carmen an den "richtigen" Llambi — und freut sich diebisch! Aber ob nun Llambi oder Mabuse: Am Ende hat Carmen all ihre Fische gleich lieb. "Sie sind so schön!"