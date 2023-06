Joachim Löw: Heimliches Glück mit seiner Ex Daniela

Erinnern wir uns zurück. "Wir müssen uns ein bisschen mehr Zeit und Raum geben", begründete Jogi 2016 das Beziehungs-Aus, betonte aber gleichzeitig: "Wir stehen uns trotzdem sehr nahe." Daniela kümmerte sich weiterhin um seine Finanzen. Von Scheidung sprachen beide nie. Freunde des Paares prophezeiten immer: "Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen."

Die Vertrauten sollten recht behalten. Und auch die Nachbarn, die immer wieder von heimlichen Treffen der beiden berichteten. Hat Jogi aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt? Nimmt er sich endlich genug Zeit für die Frau, die immer einen Platz in seinem Herzen hatte?

Für Gesprächsstoff sein mysteriöses Privatleben betreffend sorgte Löw oft, obwohl er als Geheimniskrämer gilt. Mit Schauspielerin Jeanette Hain zeigte er sich vertraut bei der "Bambi"-Verleihung in Berlin. Auch mit Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein versteht er sich bestens. Die ging sogar mal auf eine angebliche Affäre ein. "Oh, das sollte doch geheim bleiben, wir wollten unsere Verbindung erst nach der WM bekannt geben – nein, das war ein Scherz ... Ich bin daran gewöhnt, dass mir auch mit Klopp, Kerner und Kahn Liebeleien unterstellt werden. Alles Unsinn", stellte sie klar. Jogi hielt sich immer diskret zurück. Jetzt ahnen wir, warum: Ganz heimlich, still und leise machte er einen erneuten Liebes-"Einwurf" in seine Ehe. Sein Sturm fand keine Verteidigung vor. Und der führte zum bisher wohl größten Sieg unseres Weltmeister-Trainers!

