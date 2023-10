Jasmin Wagner: Das traurige Aus ist offiziell!

"Volles Haus" konnte nicht die erhofften Erfolge feiern. Wie das Branchenblatt "DWDL" berichtet, schalteten im Schnitt nur unter drei Prozent in der werberelevanten Zielgruppe ein. Jetzt hat Sender SAT.1 Konsequenzen gezogen und stellt die Sendung ein. Am 13. Oktober soll die letzte Episode über die TV-Bildschirme flimmern. Chefredakteurin Juliane Eßling meldete sich bereits nach der traurigen Verkündung zu Wort. "Es ist immer schwer, eine Sendung zu beenden, an der viele Kolleginnen und Kollegen mit großer Leidenschaft gearbeitet haben", bedauert sie in der offiziellen Pressemitteilung des Senders. "Ich bedanke mich bei unseren Moderatorinnen und Moderatoren, den Redaktions-Teams im Sender und bei unserer Produktionsfirma Redseven und bei allen anderen, die gemeinschaftlich alles versucht haben, um aus 'Volles Haus!' einen Erfolg zu machen."