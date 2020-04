Jochen Schropp: Süße Hochzeitsnews mit seinem Freund

Er hat Humor und Charisma und sieht obendrein verdammt gut aus! Kein Wunder, dass sich Jochen Schropp in der deutschen Fernsehlandschaft in kürzester Zeit nach ganz oben geplaudert hat. Doch während dem Moderationstalent beruflich das Herz auf der Zunge liegt, blieb sein Beziehungsstatus lange Privatsache. 2018 beendete sein medienwirksames Coming-Out endlich das jahrelange Versteckspiel! Doch wer ist denn nun der hübsche Freund, der das Herz des -Moderators erwärmt?

Jochen Schropp outet sich als schwul

Erst mit 40 Jahren outete sich Jochen Schropp öffentlich als schwul. Reichlich spät, doch das nicht grundlos. Lange Zeit riet ihm seine Schauspiel-Agentur auf Grund seiner Karriere von einem Coming-Out ab, doch 2018 fasste er seinen Mut und outete sich in einem Brief an den „Stern“ als homosexuell. Am Ende waren die Sorgen unbegründet, denn das Feedback von Fans und Medienwelt war durchweg positiv! Auch der prognostizierte Mangel an Rollenangeboten blieb aus, vielmehr flatterten neue Angebote für Theater sowie ein Moderationsjob beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" ins Haus. Insbesondere sein Partner stärkte ihm bei diesem großen Schritt den Rücken. "Als mein Wunsch kam, dass ich mich outen werde, kamen wir gerade zusammen. Und es war natürlich ein riesiges Thema in meinem Leben. Er hat sich da extrem viel Mühe gegeben, hat sich meinen offenen Brief, den ich veröffentlicht habe, vorher mehrfach durchgelesen." verrät Jochen 2019 der „Gala“.

So lernte Jochen Schropp seinen Freund kennen

Nach drei gescheiterten Beziehungen ist Jochen Schropp mit seinem neuen Freund seit Frühjahr 2018 glücklich liiert. Was es Liebe auf den ersten Blick? Keineswegs! Kennengelernt haben sich die beiden bereits vor vielen Jahren, doch erst ein zufälliges Wiedersehen in Südafrika führte zum Liebesglück. „Wir hatten vor fünf Jahren ein Blind Date zum Mittagessen. Und wir hatten uns wirklich nichts zu sagen(...) Nach fünf Jahren haben wir uns durch Zufall in Kapstadt wiedergesehen. Da war es dann nicht Liebe auf den ersten Blick, sondern wir haben uns langsam ein zweites Mal kennengelernt – und statt eines verpatzten Mittagessens mit einem schönen Abendessen begonnen.“ erzählt er der „Gala“ glücklich. Seit diesem Abend sind die beiden ein Paar und auch nach zwei Jahren glücklicher denn je. Um seinen Partner zu schützen, verzichtet Jochen Schropp in der Öffentlichkeit auf Kuscheleinheiten. Dafür müssen dann seine Kollegen vom "Sat.1 Frühstücksfernsehen" herhalten.

Jochen Schropp träumt von einer Hochzeit mit seinem Freund

Doch wer genau der Mann ist, mit dem er seit nunmehr zwei Jahren glücklich ist, das möchte Jochen Schropp bislang noch nicht verraten. Da sein Freund nicht in der Showbranche tätig ist, hält er dessen Namen und Alter bewusst unter Verschluss. Doch eins hat der Moderator bereits über seinen Liebsten ausgeplaudert: "Er hat extrem viel Witz und ist oft der Mittelpunkt eines Gesprächs, sodass ich am Anfang gedacht habe: 'Nee, der bekommt mehr Aufmerksamkeit als ich, der ist nichts für mich.‘“ Am Ende passte es wie die Faust aufs Auge! Nach zwei Jahren Beziehung rücken auch die Themen Hochzeit und Kinder immer näher. "Ich war im vergangenen mit meinem Freund auf einer Hochzeit eines schwulen Pärchens in Italien. Es war einfach wunderschön, wie der Bund der Ehe dort zelebriert wurde, und die Unterstützung, die das Paar von Freunden und Familie erhielt. Eine eigene Hochzeit kann ich mir also irgendwann sehr gut vorstellen" verriet er „Gala“. Wenn da mal nicht bald die Hochzeitsglocken läuten…