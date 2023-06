Jörg Pilawa: Die neue Liebe bricht ihm das Herz

Während der TV-Star nach dem überraschenden Ehe-Aus im Mai 2022 versucht, sein Leben neu zu regeln – allein in seiner Hamburger Junggesellen-Wohnung –, schwebt Irina wie auf Wolken. Dank ihm: Unternehmer Thomas T. Neulich wurden die beiden gemeinsam am Timmendorfer Strand gesehen! Hand in Hand, kuschelig. Glücklich strahlend! Kein Wunder, Thomas T. ist sehr attraktiv, erfolgreich, vermögend. Ein geschiedener Familienvater. Verliebt blickt Irina ihn stets an – so wie sie einst Jörg Pilawa ansah.

"Es war bei uns damals wirklich Liebe auf den ersten Blick", erzählte der TV-Star einmal. "Das hat reingeknallt, als wenn ich vom Blitz getroffen bin!" Von diesem ersten Moment an wusste er: Irina ist die Frau, mit der er sein Leben verbringen will. Stets schwärmte er: "Ich habe die tollste Frau. Ich liebe die!"

Nun – aus, vorbei. Irina liebt ihn nicht mehr. Ein anderer hat Pilawas Platz eingenommen. In ihrem Herzen, in ihrem Leben. Für ihn war das nicht leicht zu ertragen, wollen Freunde wissen. Nach außen hieß es zwar, man habe sich einvernehmlich getrennt. Aber ist das wahr?

Wahr ist: Während sie jede freie Minute in den Armen des anderen Mannes ihres neuen Lebens genießt, ist Jörg allein. Mit dem Wissen, seine Frau verloren zu haben.

