Jörg Pilawa: Paukenschlag! Er spricht über das Karriere-Aus

"Was ich mir nicht vorstellen kann, ist ein Leben, in dem ich nicht mehr arbeite. Dafür muss ich aber nicht zwingend vor der Kamera stehen. Und klar denke ich manchmal ans Karriereende. Das nicht zu tun, wäre naiv", erklärt Pilawa im Gespräch mit Sat.1. Bis es so weit ist, bleibt er seinen Fans aber sicherlich noch lange erhalten. "Ich möchte einfach noch viele Sachen ausprobieren", gesteht er. Was für eine Erleichterung!

Zuletzt sorgte Pilawa für Aufsehen, weil er die ARD verlassen und zu Sat.1 gewechselt hat. "Bei der ganzen Entwicklung hat es mir keinen Spaß mehr gebracht, dort weiterzumachen", verriet er kürzlich. Gut, dass seine Fans ihm überall hin folgen - und das bestimmt noch viele Jahre lang!