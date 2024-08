Joey Kelly: "Immer pleite"! Schockierende Details über die Kelly-Family enthüllt

Während die Kelly Family heute zu den bekanntesten Musiker-Familie zählt, war davon zu Beginn ihrer Karriere wenig zu spüren. Finanziell lebten die Geschwister alles andere als ein Luxus-Leben. In der "NDR Talk Show" enthüllt Joey Kelly nun schockierende Details, wie knapp die Kelly-Family anfangs wirklich bei Kasse waren: "Wir waren die ersten zehn Jahre unserer Karriere finanziell immer pleite", lässt der 51-Jährige durchsickern. "Das hängt mir heute noch nach", fügt er hinzu.

Wie genau ihn die Geldknappheit aus seiner Jugend geprägt hat, erklärt Joey Kelly ebenfalls. Auch heute verzichtet der Musiker auf jegliche Luxusgüter und gesteht: "Ich fahre kleine Autos, ich ziehe immer die gleichen Sachen an, Safety first". Trotz seines heutigen Erfolgs, ist der Kelly-Family-Sohn auf dem Boden geblieben.

Für ihn kommt es nicht auf materielle Dinge im Leben an, sondern die Zwischenmenschlichkeit. Das hört man in der "NDR Talk Show" ebenfalls heraus, als er über den Tod seiner jüngeren Schwester spricht: "Vor zweieinhalb Jahren ist meine kleine Schwester gestorben, Barby, und das einzige Positive, was ich mitgenommen habe, ist, dass ich festgestellt habe, es gibt nur ein Leben und jeder Tag zählt."

Warum zwischen seinen Geschwistern Maite und Angelo Kelly Funkstille herrscht, erfärhst du im Video: