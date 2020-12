Angelo Kelly: So einzigartig lebt der Sänger mit seiner Familie

Auf der Bühne wird Superstar Angelo Kelly von einem Millionenpublikum umjubelt, doch zu Hause in Irland schlüpft der Musiker am liebsten in die Rolle des fürsorglichen Versorgers. Für seine siebenköpfige Familie hat Angelo Kelly eine autarke Wohlfühloase inmitten der irischen Einsamkeit geschaffen. Jetzt gewährt er intime Einblicke in das ungewöhnliche Zuhause der Kellys in Irland.