Barby Kelly: Todesursache enthüllt! Daran starb sie mit nur 45 Jahren

Des weiteren enthüllte Jimmy Kelly in seinem berührenden Beitrag die Todesursache von Barby Kelly. So sei das zweitjüngste Kelly-Kind an den Folgen einer Lungenembolie gestorben: "In der Nacht zum 15.04. ist sie nach kurzer Krankheit an einer Lungenembolie friedlich im Familienkreis eingeschlafen", erklärt Jimmy dazu auf Instagram.