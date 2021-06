Jogi Löw: Endgültiger Schlussstrich! Es ist alles aus und vorbei

"Ich gehe diesen Schritt ganz bewusst, voller Stolz und mit riesiger Dankbarkeit, gleichzeitig aber weiterhin mit einer ungebrochen großen Motivation, was das bevorstehende EM-Turnier angeht", sagte er im März 2021. Joachim Löw wollte den Pokal mit nach Hause nehmen - doch im Achtelfinale war bereits Schluss. "Wir hätten uns natürlich auch was anderes erhofft bei diesem Turnier und deswegen tut es mir auch leid, dass die große Begeisterung zu Hause nach diesem Spiel dahin ist", so der Bundestrainer in der ARD.