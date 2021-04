Johannes Laschet: Die ganze Wahrheit über Armin Laschets Sohn

Armin Laschet ist endlich am Ziel seiner Träume angekommen. Nach einem wochenlangen internen Machtkampf mit CSU-Chef Markus Söder, hat sich der Nordrhein-Westfale in der Union durchgesetzt. Der CDU-Parteivorsitzende wird bei der Bundestagswahl im September für die Union als Bundeskanzler kandidieren. Als zukünftiger Kanzlerkandidat könnte Armin Laschet bald der mächtigste Mann im Land sein. Doch ausgerechnet sein eigener Sohn stellt den Politiker in den Schatten.