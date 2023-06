Johannes Oerding: Ist das der wahre Grund für das Liebes-Aus mit Ina Müller?

Schon 2021 verriet die "Inas Nacht"-Moderatorin, dass ein klassisches Familienmodell inklusive Nachwuchs für sie nicht infrage komme. "Allein die Vorstellung, dass man schwanger wird …", erklärte sie in einem Interview und schüttelte sich regelrecht. Eine Einstellung mit großem Konfliktpotenzial, denn im Unterschied zu Ina ist Johannes ein absoluter Familienmensch, wie er erst Anfang des Jahres im Podcast "Zuckerbrot und Kneipe" deutlich machte, als er von seinen acht Neffen und Nichten schwärmte: "Das kompensiert wahnsinnig viel." In seiner eigenen Beziehung hätte es in der Kinderfrage "von Anfang an keine große Diskussion" gegeben, erklärte er. "Das hat aber eher mit der Phase zu tun, in der wir uns kennenlernten und in der wir beruflich steckten. Wir sind beide zu 100 Prozent Künstler. Da war erstmal kein richtiger Platz." Aber: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es zugelassen hätte, wenn es passiert wäre." Zwar betonte der Musiker damals, er habe noch nicht "diesen Gedanken" gehabt, "der mir sagt: Ach, wäre auch schön." Fügte aber vielsagend hinzu: "Vielleicht kommt er ja noch." Gut möglich, dass das inzwischen passiert ist …

Auch interessant:

Wie Johannes Oerding ohne seinen Hut aussieht, erfährst du im Video: