Ina Müller jung: So anders sah die Blondine früher aus

Seit den 90ern hat Ina Müller eine Komplett-Verwandlung aufs Parkett gelegt. Aus dem jungen, unerfahrenen Küken ist eine selbstbewusste Powerfrau geworden, die sich sowohl auf der Bühne als in der Liebe nimmt, was sie will! Kein Wunder also, dass Ina Müller den 16 Jahre jüngeren Sänger und ihren Freund Johannes Oerding mit ihren Reizen verführte. Doch nicht nur in der Liebe geht Ina Müller heute ihren eigenen Weg, sondern auch optisch setzt die Quasselstrippe echte Trends. Ob jung oder alt, ihr blonder Pferdeschwanz mit langem Pony ist längst zu einer der beliebtesten Frisuren in der Damenwelt geworden. Doch während viele Frauen ihren Look ständig wechseln, bleibt Ina Müller sich und ihrer Mähne lieber treu.

Nen flotten Spruch hat Ina Müller immer auf den Lippen. Hört euch das mal an: