Johnny Depp: Entscheidung gefallen! Jetzt gibt es kein Zurück mehr...

Harte Worte für Film-Fans. Mit dieser überraschenden Aussage im Gerichtsprozess macht er eins mehr als deutlich - für kein Geld der Welt würde er noch einmal in seine Kult-Rolle als Pirat Captain Jack Sparrow schlüpfen! Laut der "Variety" fragte der Anwalt seiner Ex Amber Heard ihn vor Gericht, ob er selbst dann nicht zusagen würde, wenn Disney ihm rund 277 Millionen Euro anbiete. Darauf hat der Schauspieler eine klare Antwort: "Das ist korrekt."

Doch ob das so alleine seine Entscheidung war? Immerhin wurde ihm durch das ganze Trennungs-Drama mit Amber inklusive Gewaltvorwürfe schon seine Rolle als Gellert Grindelwald im Harry Potter-Spinn-Off "Fantastische Tierwesen" entzogen. Auch für "Fluch der Karibik" soll ein weiterer Teil in Planung sein, doch, dass Johnny Depp darin keine Rolle spielen wird, war für die Produktion von vorne herein klar. Die "Daily Mail" berichtete bereits, dass der 58-Jährige wegen des bitteren Rosenkriegs als als Jack Sparrow "raus sei". Damit hätte Johnny Depp sowieso keine Chance mehr gehabt wieder in seine Kult-Rolle zu schlüpfen...

