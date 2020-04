Ob als exzentrischer Pirat Jack Sparrow in „Fluch der Karibik“ oder als Gigolo Don Juan DeMarco, eins haben seine Rollen alle gemeinsam: haucht den Figuren Erotik ein! Mit seinem Sexappeal wickelt der US-Schauspieler seit den frühen 90ern Frauen jeder Generation um den kleinen Finger. Doch eine Rolle erfüllt der Schauspieler mit noch mehr Leidenschaft und Liebe. Als Vater von zwei Kindern macht Johnny Depp eine hervorragende Figur. Während seine Tochter Lily-Rose fleißig an ihrer eigenen Schauspielkarriere bastelt, hielt sich ihr Bruder Jack Depp bislang lieber im Hintergrund. Doch mit seinem unberührten Sexappeal macht der 18-Jährige nun seinem heißen Vater ordentlich Konkurrenz.

Lily-Rose teilt sexy Foto von Bruder Jack Depp

Als Model und Schauspielerin hat sich Promi-Nachwuchs Lily-Rose Depp längst einen Namen in gemacht. Pünktlich zum 18. Geburtstag ihres Bruders am 9. April 2020, kramt die blonde Schönheit ausnahmsweise tief in der familiären Fotokiste. Die Tochter von Filmstar Johnny Depp postet auf zunächst ein zuckersüßes Kinderfoto von sich und ihrem Bruder. Doch das Highlight folgt erst ein Bild später. Auf dem nächsten Foto räkelt sich ihr Bruder Jack Depp oberkörperfrei in der Sonne. „Mein kleines Jacki ist 18. Mein kleiner Bruder, mein Herz und meine Seele, alles Gute zum Geburtstag. Ich liebe dich SO SEHR“ schreibt die stolze große Schwester unter dem sexy Schnappschuss vom jüngsten Depp-Nachwuchs.

(Klicke auf dem Instagram-Bild auf den Pfeil, um das aktuelle Foto von Jack Depp zu sehen)

Eigentlich trägt Jack Depp den gleichen Namen wie sein Vater: John Christopher Depp. Er wurde 2002 als zweites Kind des amerikanischen Schauspielers Johnny Depp und des französischen Models Vanessa Paradis geboren. Doch Vater und Sohn teilen nicht nur den gleichen Namen, sondern auch einige äußerliche Merkmale. Die lockige braune Haarpracht, die markanten Gesichtszüge und die lässige Haltung hat Jack Depp eindeutig von seinem coolen Vater geerbt. Von dem süßen Promi-Spross der vergangenen Jahre ist nicht mehr viel zu erkennen. Seine Kindlichkeit hat Jack Depp 2020 lieber gegen ein sexy Sixpack eingetauscht.

Jack Depp sieht aus wie sein Vater Johnny Depp früher

„Wie der Vater, so der Sohn…“. Bei Johnny Depp und Jack Depp trifft das wie die Faust aufs Auge. Der 18-jährige Sohn von Johnny Depp sieht seinem Vater in jungen Jahren zum Verwechseln ähnlich. Als dieser in den frühen 90er Jahren mit „21 Jump Street“ über Nacht zum Teenie-Schwarm avancierte, war er kaum älter als sein Sohn Jack heute.

Johnny Depp avancierte in den 90er Jahren zur Sex-Ikone Hollywoods Foto: Getty Images

Die guten Gene haben der "Fluch der Karibik"-Schauspieler und seine bildschöne Ex-Frau definitiv an ihre Kinder weitervererbt. Sowohl Lily-Rose, die auch als Model tätig ist, als auch ihr Bruder Jack Depp brauchen sich nicht hinter dem Ruhm und der Schönheit ihrer Eltern zu verstecken. Wer weiß, ob wir bald noch mehr Johnny Depps Sohn zu sehen bekommen.

In den 90er Jahren hat auch Johnny Depp einige Hollywood-Schönheiten um den Finger gewickelt: