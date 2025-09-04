Joko & Klaas: ProSieben-Aus? Entscheidung um ProSiebenSat.1 gefallen
TV-Zukunft in Gefahr? Jetzt ist die Übernahme von ProSiebenSat.1 durch Berlusconis Media for Europe durch.
ProSieben bald ohne Joko und Klaas?
© © ProSieben / Willi Weber
Seit 2010 sorgen Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) bei ProSieben für Quotenhits, originellen Humor und gesellschaftskritische Denkanstöße. Doch jetzt droht ein radikaler Umbruch: Der deutsche Privatsender wird unter die Kontrolle der Berlusconi-Familie geraten – und das ausgerechnet über die Holding Media for Europe (MFE), wie "Bild" nun berichtet.
Übernahme-Krimi: ProSieben vor dem Ausverkauf?
Lange hatte sich die Sendergruppe ProSiebenSat.1 gegen eine Übernahme durch MFE gesträubt. Doch kürzlich die überraschende Wende: Vorstand und Aufsichtsrat empfahlen den Aktionären laut “Bild”-Infos, das überarbeitete Übernahmeangebot der Italiener in Höhe von acht Euro je Aktie plus MFE-Anteilen anzunehmen.
Der Hintergrund? 150 Millionen Euro Einsparungen will die Sendergruppe erzielen – ein Ziel, das laut Konzernchef Bert Habets nur mit einer vollständigen Integration in das MFE-Konstrukt realisierbar sei.
Jetzt ist es tatsächlich zur Übernahme gekommen. Die Media for Europe (MFE) hat nun die 75-Prozent-Schwelle der Anteile an der ProSiebenSat.1 Media SE überschritten und somit die volle Kontrolle an ProSiebenSat.1 erlangt.
Joko & Klaas im Zwiespalt? Das steht auf dem Spiel
Mitten in diesem Übernahmepoker stellte sich jedoch die Frage: Was bedeutet das für prominente Aushängeschilder wie Heidi Klum (52) und ihr Format "Germany's Next Topmodel" – und vor allem Joko & Klaas? Letztere sind bekannt für ihre gesellschaftskritischen Inhalte, ihre politisch aufgeladenen Aktionen wie die Sendung „15 Minuten Joko & Klaas LIVE“ oder ihre öffentlichkeitswirksame Solidarität mit Minderheiten.
Viele sahen die Gefahr, dass dies künftig nicht mehr uneingeschränkt möglich sein könnte: MFE gehört den Kindern des 2023 verstorbenen Silvio Berlusconi, der in Italien für seine enge Verflechtung von Politik und Medienmacht berüchtigt war. Über Jahrzehnte nutzte er seine TV-Sender zur Stärkung seiner Partei "Forza Italia" – Kritik an dieser Nähe war an der Tagesordnung. Auch wenn die Berlusconi-Kinder selbst bislang nicht in die Politik eingestiegen sind, stehen sie laut "Bild" der Partei weiterhin nahe.
Ob Joko und Klaas bereit sind, unter einem solchen Einflussgeber weiterhin kreativ zu arbeiten, ist mehr als fraglich. Ihr Markenzeichen: Unabhängigkeit, Freigeist, klare Haltung. Genau das könnte mit einem neuen, politisch geprägten Mutterkonzern in Konflikt geraten. Denkbar also, dass die beiden Entertainer bei einer Übernahme einen Senderwechsel in Betracht ziehen – oder sich öffentlich zur Situation äußern, um Transparenz zu schaffen.
Politik mahnt zur Vorsicht – Sorge um journalistische Unabhängigkeit
Die deutsche Politik beobachtete die Entwicklung mit Argusaugen. Medienstaatsminister Wolfram Weimer erklärte gegenüber "Bild": "Sollte MFE die deutsche ProSiebenSat.1 mehrheitlich kontrollieren, erwarten wir, dass die journalistische Unabhängigkeit der Redaktionen erhalten bleibt."
Jetzt kam es auch zu einem Treffen zwischen MFE-Chef Pier Silvio Berlusconi und Weimer im Kanzleramt. Dabei stellte Berlusconi laut “Bild” klar, dass er keinerlei Beziehungen zu Putin führe und am Standort München stark investieren wollen.