Joko & Klaas: ProSieben-Aus? Entscheidung um ProSiebenSat.1 gefallen

Viele sahen die Gefahr, dass dies künftig nicht mehr uneingeschränkt möglich sein könnte: MFE gehört den Kindern des 2023 verstorbenen Silvio Berlusconi, der in Italien für seine enge Verflechtung von Politik und Medienmacht berüchtigt war. Über Jahrzehnte nutzte er seine TV-Sender zur Stärkung seiner Partei "Forza Italia" – Kritik an dieser Nähe war an der Tagesordnung. Auch wenn die Berlusconi-Kinder selbst bislang nicht in die Politik eingestiegen sind, stehen sie laut "Bild" der Partei weiterhin nahe.