Jorge González: Bitterer Trennungsschmerz! Er vermisst ihn immer noch

Für seinen Juroren-Job bei "Let's Dance" ist der ehemalige Laufsteg-Trainer von "Germany’s Next Topmodel" viel unterwegs. Erst Anfang des Jahres scheiterte seine 25-jährige Beziehung mit seinem langjährigen Lebenspartner. Die Gründe für das Liebes-Aus sind bis heute nicht bekannt. Vielleicht war Jorge einfach zu sehr in seine vielen Projekte eingebunden. Mit "Let's Dance" ist der Choreograf definitiv momentan sehr beschäftigt. Jetzt verrät er, wen er während der Tour und der Dreharbeiten am meisten vermisst.