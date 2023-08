Josh Seiter: Der "Bachelorette"-Kandidat ist tot!

Auf seinem Instagram-Account gibt seine Familie jetzt seinen Tod bekannt. "Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass Josh plötzlich von uns gegangen ist. Alle, die ihn kannten, können bestätigen, dass er ein extrem helles Licht in dieser zunehmend düsteren Welt war." Woran Josh genau gestorben ist, ist bisher nicht bekannt.

Seit Jahren litt er an Depressionen, trotzdem hatte der Reality-TV-Star immer ein Lächeln auf den Lippen und wollte anderen mit seiner Geschichte Mut machen. "Seine unerschrockene Stimme und sein unzähmbares Temperament hat tausenden Menschen in ihren dunkelsten Momenten geholfen, sich nicht so alleine zu fühlen. Wir hoffen und beten, dass sein Geist weiterleben wird in seinen Bildern und Worten auf dieser Seite." Die Familie bittet aber auch darum, sie in der schweren Zeit in Ruhe trauern zu lassen.