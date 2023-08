René Weller: Ehefrau Maria verrät, wie schlecht es ihm vor seinem Tod ging

René Weller ist tot. Nach monatelangem Kampf ist er nun im Alter von 69 Jahren verstorben. Bereits 2014 erhielt die Box-Legende die Diagnose Demenz. Seinen Tod bestätige Maria Weller nun auf Instagram: "Und plötzlich steht die Welt in Flammen und ein Moment wird zur Ewigkeit. Ich verneige mich vor deiner letzten Reise. Hand in Hand und in meinen Armen bist du heute um 17:50 Uhr zu Hause in Frieden von mir gegangen.", schreibt die 70-Jährige. Nun verrät sie, wie hart die Wochen vor seinem Tod wirklich waren.