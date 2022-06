Juan Carlos & Frau Sofia: Jetzt bettelt er um Vergebung

Der im Exil lebende Ex-Monarch war aus Abu Dhabi eingeflogen – zu seinem ersten Besuch seit zwei Jahren in seiner Heimat. Der private Empfang im Zarzuela Palast in Madrid war aber alles andere als herzlich willkommen. Die Familie, König Felipe (54), seine Frau Letizia (49) und deren jüngste Tochter Sofia (15), trafen sich mit ihm zu einem Mittagessen. Auch Altkönigin Sofia war anwesend. Wegen einer Covid-Erkrankung trug sie eine Maske. Sie saß schweigend am anderen Ende des Speisesaals – für ihren Mann hatte sie nur ein kurzes Nicken übrig. Es gab nicht einmal eine Umarmung zwischen den Eheleuten. Die in Spanien mit Spannung erwartete Versöhnung fand nicht statt. Im Gegenteil. Sofia zeigte Juan Carlos die kalte Schulter und machte ihm beim Abschied deutlich, dass er nach all seinen Eskapaden im Kreise der Familie unerwünscht ist.