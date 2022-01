Judith Williams: Jetzt bricht sie alle Tabus!

Auch Judith Williams (50) Tante lebt in so einem Heim. Rührend: Die "Höhle der Löwen"-Jurorin besucht sie dort regelmäßig, um der alten Dame etwas Licht in ihr tristes Dasein zu bringen. Denn ihre Tante ist so etwas wie eine Ziehmutter für sie. Kurz nach ihrer Geburt ging es Judiths Mutter sehr schlecht, ihr Vater konnte sich aber nicht um Baby und Frau gleichzeitig kümmern. "Als ich drei Tage alt war, kam meine Tante aus New York, wo sie am Broadway spielte, um sich um mich zu kümmern", schreibt sie auf ihrem Instagram-Account. Die Tante habe damals alle ihre Auftritte abgesagt. "Sechs Monate trug sie mich mit sich herum, wickelte mich einfach an ihren Körper. Wir waren eins. Jetzt bin ich für sie da."

Mit ihrem zu Herzen gehenden Post möchte sie die Demenz aus dem Dunklen holen. "Leider ist das immer noch ein Tabu-Thema. Viele scheuen den Kontakt zu den Betroffenen." Judith singt mit ihrer Tante: "Wenn Sprechen wenig Sinn macht, singen wir gemeinsam, Musik verbindet immer", schreibt sie. Judith Williams möchte Angehörigen Kraft und Hoffnung schenken. Man müsse lernen, damit umzugehen, für die Erkrankten da zu sein, denn die Seelen bleiben immer vereint. So wie bei Judith und ihrer Tante.