Dagmar Wöhrl als „Miss Germany“: So heiß sah die Löwin jung aus!

Dagmar Wöhrl ist eine wahre Wundertüte. In ihren 65 Jahren auf der Welt hat sich die gebürtige Nürnbergerin wohl jeder Herausforderung einmal gestellt. Viele Jahre saß die studierte Juristin für die CSU im Bundestag. Doch nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft findet ihre Durchsetzungskraft großen Anklang. Gemeinsam mit ihrem unternehmerischen Ehemann Hans Rudolf und ihrem Sohn Marcus steuert Dagmar Wöhrl die internationale Hotelkette „Dormero“ und das weltweit agierende Bekleidungsunternehmen "Rudolf Wöhrl SE". Mit einem Vermögen von über 150 Millionen Euro gehört Dagmar Wöhrls Familie heute zu den 500 reichsten in Deutschland. Kein Wunder also, dass die Familie mit ihrer neugegründeten "DGWoehrl Consulting GmbH" gut und gerne eine Stange Geld und wertvolle Ratschläge in junge Start-Ups investiert. Dabei hatte Dagmar Wöhrl als junges hübsches Mädchen noch ganz andere Pläne.