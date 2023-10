Judith Williams: Überraschende Beichte! Damit hat niemand gerechnet

Judith Williams ist immer top gestylt und legt viel Wert auf ihr Äußeres. Doch das ist nicht immer so, wie sie gegenüber "Closer" verrät: "Natürlich gibt es mich auch mal mit strubbeligen Haaren. Was ich aber nie ausfallen lasse, ist meine Hautpflege. Ich habe sehr sensible Haut. Als Kind hatte ich sogar Neurodermitis. Jeder, der sensible und trockene Haut hat, weiß: Man muss sich schützen. Allerdings schminke ich mich privat eher selten – und werde an der Tankstelle trotzdem erkannt. Da denke ich mir: Ah okay, dann kann ich ja gar nicht so schlimm aussehen!" Und das liegt vermutlich an der sorgsamen Hautpflege, die Judith Williams betreibt: "Das ganze Bad steht bei mir voll mit Beauty-Produkten – und ich kann auf kein einziges verzichten!"

Doch auch der TV-Star gerät zwischen Fernsehterminen, Business-Meetings und Familienangelegenheiten manchmal in Stress. Für Judith Williams sind dann ein einige Rituale besonders wichtig: "Ich versuche immer in Balance zu sein – das sagt man so leicht und hört man immer wieder. Aber es ist tatsächlich so! Wenn man feststellt, dass man sich von negativen Stimmungen mitreißen lässt, dann hilft es mir, es zu diversifizieren. Ich beginne jeden Morgen mit einer Dankbarkeits-Übung: Ich zähle Dinge auf, für die ich dankbar bin. Wie eine Art Gebet. Und so starte ich positiv in den Tag. Auch Beauty ist für mich eine Art Therapie. Ich genieße es, morgens meinen Körper zu pflegen und ihm etwas Gutes zu tun. Das kann ich jedem empfehlen!" Achtsamkeit hat sicherlich noch niemandem geschadet - schon gar nicht einer vielbeschäftigten Business-Löwin!