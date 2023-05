Judith Williams & Alexander-Klaus Stecher: Ehe-Fiasko! Jetzt platzt es aus ihr heraus

"Ich habe zu Hause zur Einrichtung nichts zu sagen. Mein Mann liebt es, so zu leben, wie man es sich bei Rosamunde Pilcher vorstellt. Oder bei Queen Victoria", berichtet sie. Und so sieht es in ihrem Haus eben auch aus. Weil ihr Mann das so will. Sie hingegen würde einen anderen Stil klar bevorzugen: "Ich bin eine moderne Frau, ich liebe italienische moderne Designer. Mein Mann weiß gar nicht, was das ist."

Aber bei diesem Thema hat Judith eben einfach kein Mitspracherecht. Die Rollen sind bei dem Paar klar verteilt: Sie arbeitet und er kümmert sich um Heim und Garten. Ihr Gatte hat vor 15 Jahren die Entscheidung getroffen, seine eigene Karriere hintanzustellen. Er sagt: "Das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich bin der Meinung, wenn man auch Familie hat, können nicht beide gleichzeitig die gleiche Karriere machen. Dann siehst du dich nicht mehr." Also fungiert er heute als ihr Manager – und als Einrichtungsexperte.