Zwang Judith Williams ihre Tochter also zu einer Teilnahme an "Let's Dance Kids"? Nein, ihre Tochter habe sich aus freien Stücken dazu entschieden! Und so ist Angelina jetzt eins von fünf Promi-Minis, die bei der Kindervariante des anspruchsvollen RTL-Quotenhits übers Parkett fegen. Nachdem die Show bei TVNOW großen Anklang fand, erhält sie ab 16. Mai auch einen Sendeplatz im Fernsehen. Immer Sonntags um 19:05 Uhr wirbeln Angelina Stecher-Williams und Co. dann über das Tanzparkett.