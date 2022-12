Jürgen Drews: Bitteres Familiendrama! Jetzt kommt es richtig dicke

Schon seit einiger Zeit war es auf ihrem Kanal sehr ruhig geworden – vorher hatte die umtriebige junge Frau ihre Fans täglich mit Einblicken in ihr Privatleben und neuer Musik versorgt. Nun herrscht Stille und viele fragen sich bang: Was ist da los? Kommt Joelina vielleicht nicht klar mit der neuen Situation in ihrer Familie? Begreift sie jetzt erst, was Papa Jürgens Schlagerrente tatsächlich bedeutet und wie krank er wirklich sein muss, wenn er freiwillig seine größte Leidenschaft, die Bühne, aufgibt? Spürt sie den Druck seines Karriere-Erbes?

„Bitte macht euch aber keine Sorgen, ich bin auf einem guten Weg“, wiegelt sie die Befürchtungen ab. Ob Vater Jürgen und Mama Ramona das auch so locker sehen? Joelina ist schließlich ihr einziges Kind…