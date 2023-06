Jürgen Drews: Bühnen-Comeback trotz Krankheit? Tochter Joelina packt aus

Auf neue Musikprojekte des Papa-Tochter-Gespanns angesprochen, erklärt sie: "Vielleicht ist da sogar was in Planung." Die Jürgen-Fans dürfen sich freuen: "Was meinen Papa angeht, ist es noch nicht spruchreif. Aber man munkelt, dass da etwas passieren könnte."

Wir haben es doch geahnt. So ein Rentnerleben ist nichts für Jürgen Drews. Er kann nicht ohne seine Musik. Sein größter Wunsch – neben einem kleinen Comeback? "Ich möchte das Leben mit meinen beiden Frauen genießen", sagt er. Ein guter Plan!