Jürgen Drews: Große Sorge um Tochter Joelina!

Große Sorge um Joelina

"Mir ging es die letzten Wochen mental nicht gut. Ich bin aktuell in einer Lage, in der ich mich nicht wohlfühle und extreme Selbstzweifel habe", erklärt Joelina auf ihrem Instagram-Kanal. "Bitte macht euch aber keine Sorgen. Ich bin auf einem guten Weg und arbeite gerade sehr viel an mir selbst, sodass es mir langsam wieder besser geht".

Mit der Musik wolle sie natürlich nicht aufhören. "Ich habe nur gemerkt, dass ich oftmals selbst der Grund für meine Blockaden und Steine auf meinem Weg war und dafür muss ich ganz allein und mit mir selbst in Ruhe eine Lösung finden", schreibt sie weiter. Bleibt zu hoffen, dass sie sich bald wieder besser fühlt!