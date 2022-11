Jürgen Drews: Zuckersüße News mit 77!

"Das überlegen wir noch. Aber wir machen das! Denn Ramona ist mein Ein und Alles. Mein Halt", sagt Jürgen mit Tränen der Rührung in seinen Augen. Diesen Halt wird der Schlagersänger in Zukunft brauchen: Er leidet an Polyneuropathie, einer Nervenerkrankung, bei der man Füße und Beine nicht mehr richtig spüren kann.

"Als ich kürzlich die Treppe runterging, blieb ich mit dem linken Fuß hängen. Ich dachte, ich stürze runter. Aber ich hatte Glück", so Jürgen. Die Krankheit ist auch der Grund, warum Jürgen sich nach einer letzten Show bei Florian Silbereisen (41) von der Bühne verabschiedet.

Jürgen verrät: "Mein Schatz und ich wollen einfach nur noch in den Tag hineinleben. Dann überlegen wir: 'Engel, wollen wir einen Kaffee trinken gehen?' Keine festen Termine, kein Wecker. Nur Zeit für uns. Diese Freiheit stellen wir beide uns unglaublich schön vor."