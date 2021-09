In dem millionenfach geklickten Instagram-Video spricht Pietro Lombardi zum ersten Mal offen und ehrlich über sein Leben in der Öffentlichkeit und den Druck des Erfolges. Seit seinem Sieg bei DSDS 2011 stand der talentierte Sänger unter ständigem Stress sich zu beweisen. Lange ging das gut, doch nach elf Jahren zog Pietro im Juli die Reißleine: „Viele haben sich Sorgen gemacht, weil ich bin seit knapp elf Jahren dabei. Und auf einmal so ne Notbremse mäßig. Auf einmal bin ich weg, ich hab mir nie ne Pause gegönnt oder sonst was. Und es war einfach so ne innerliche Stimme, die gesagt hat: Ey Pietro irgendwas stimmt hier grad nicht, du musst jetzt hier einen Cut machen. Es war zu viel auf einmal, ich habe mich komplett selber verloren. Und deswegen habe ich diese Auszeit gebraucht“, erklärt der 29-Jährige.