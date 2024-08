Jürgen Drews: "Langsam weniger Energie!" Tochter Joelina ist in großer Sorge

Die eigenen Eltern älter werden zu sehen, ist für kein Kind leicht. Auch Joelina Drews scheint sich nur schwer damit abfinden zu können, dass ihr Vater Jürgen Drews nicht mehr wie früher über die Bühne springen kann. Im WDR-Format "Kölner Treff" gab sie nun zu: "Ich sehe natürlich auch – ich meine, es ist normal, er wird nächstes Jahr 80 –, dass er langsam weniger Energie hat." Wie genau sich das äußert, erklärt die 28-Jährige ebenfalls: "Es fällt ihm schwerer, mal lange spazieren zu gehen. Er fängt dann schon an, ein bisschen – hecheln ist jetzt der falsche Ausdruck –, aber er ist kurzatmig."

Auch auf seine Erkrankung geht Joelina in der Sendung ein und erklärt: "Er hat ja auch Polyneuropathie. Das betrifft den Bewegungsapparat und auch das Gleichgewicht. Und dementsprechend kann er auch nicht mehr so gut Fahrradfahren und so. Alle Sachen, die mit Gleichgewichtssinn zu tun haben, fallen ihm schwer." Für sie, sowie auch für ihren Vater Jürgen Drews scheinbar kein Leichtes, wie sie weiter ausführt: "Wenn man dann mitbekommt, dass der eigene Körper dann doch irgendwie ein bisschen abbaut und man gerade selber in seiner Blütephase ist, klar, regt einen das schon zum Nachdenken an."

Dann bleibt nur zu hoffen, dass Jürgen Drews trotz seiner Krankheit noch weiterhin viel Zeit und Aktivitäten mit seiner Familie verbringen und unternehmen kann. Für den ein oder anderen Gastauftritt bei Joelinas Shows scheint er ja immer noch zu haben zu sein.

