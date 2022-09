Jürgen Drews nach Karriere-Aus: So geht es ihm wirklich

Wie Jürgen Drews nun bei "Vox" berichtet, ist sein Ruhestand das beste, was ihm passieren konnte! So offenbart er: "Also ich bin ein glücklicher Rentner, kann man wirklich sagen. Ich habe meine wunderhübsche Frau, mit der ich mich unheimlich gut verstehe. Und ich habe mich schon oft beim lieben Gott bedankt und gesagt, das ist eigentlich herrlich, ich fühle mich richtig wohl." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Jürgen fühlt sich seit seinem "Rentenantritt" absolut wohl! Er ergänzt über sein zu Hause: "Ich habe hier eigentlich mir meine kleine Welt zusammengebastelt. Ich habe meinen kleinen Wald. (…) Und das sind so die kleinen Freuden, die ich als Rentner noch habe." Wie schön!