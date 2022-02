Jürgen Drews: Neue Sorge um den Sänger!

Der 76-Jährige war mit seinem Fahrrad fies gestürzt. Dabei hatte er noch Glück im Unglück. "Ich habe mir lediglich die Hand verletzt", versucht Drews zu beschwichtigen. "Alles halb so schlimm. Ich grüße euch und passt alle gut auf euch auf." Auf die leichte Schulter nehmen sollte er den Unfall aber nicht. Die Hand ist gebrochen, und es hätte auch anders ausgehen können. Denn Drews leidet an einer tückischen Nervenkrankheit. "Bei mir wurde eine Periphere Polyneuropathie festgestellt. Da machen die Nerven nicht mehr das, was sie sollen", verriet er vor einigen Wochen. Was das bedeutet? Die Betroffenen haben Kribbeln in den Beinen, Taubheitsgefühle in den Füßen und oft heftige Schmerzen. Auch ihr Gang wird unsicher.

