Jürgen Drews: Sein Familienglück liegt in Trümmern

Aber der Reihe nach. Im Frühjahr hatte Ramona eigentlich nur ihren Mann zum Hautarzt begleitet. Und bei dieser Gelegenheit zeigte sie dem Experten eine ehemalige Muttermal-Narbe. "Die Stelle sah nicht gut aus. Es wurde sofort eine Probe entnommen", verrät Tochter Joelina. Ergebnis: ein gefährlicher Tumor, der schnell operiert werden musste. Die ganze Familie ist im Panikzustand. "Ich habe meine Mama noch nie so ängstlich und besorgt erlebt. Wir haben viel geweint, hatten riesige Angst, sie zu verlieren", erzählt sie weiter.

Zu gleicher Zeit kam zudem Jürgens Schwiegermutter, Ramonas Mutter Hildegard, mit einer Blutvergiftung in die Klinik. Die Ärzte konnten sie nicht retten, sie verstarb im Juni. Der Albtraum nimmt einfach kein Ende.

Wenigstens Ramona hatte Glück im Unglück. Die Operation verlief gut. Sie muss sich jetzt engmaschig kontrollieren lassen, um ein mögliches Streuen des Tumors so früh wie möglich zu entdecken. "Ich möchte gar nicht daran denken, wenn Mama ihn nicht begleitet hätte. Ein Leben ohne sie kann ich mir nicht vorstellen. Und ohne Papa auch nicht", sagt Joelina, die gerade in Jürgens Fusstapfen tritt und mit einem Duett an der Seite von Lucas Cordalis Erfolge feiert.

Doch ans Aufgeben denkt Jürgen – und ebenso seine Lieben – nicht. "An Down-Phasen wächst man. Die Hochs sind dazu da, sie zu genießen. Ich hoffe, dass jetzt erst mal alle in der Familie so weit gesund oder zumindest stabil bleiben", sagt der hübsche Drews-Spross.

Die Schicksalsschläge haben jedoch Spuren hinterlassen – selbst bei Joelina. Sie lebt ja mittlerweile in München, aber sie hat sich fest vorgenommen: Einmal im Monat fährt sie zu ihren Eltern ins Münsterland.

Sogar über einen Umzug nach Starnberg haben Jürgen und Ramona bereits nachgedacht. "Bei mir steht ja irgendwann die Familienplanung an. Und da wäre es schön, wenn wir alle beieinander sind", verrät die Tochter mit einem schelmischen Grinsen.

Noch ist es nicht so weit. Aber ein Enkelkind für unseren ehemaligen König von Mallorca und seine Königin wäre zweifellos eine Nachricht, die das Grauen der letzten Monate in den Hintergrund treten lässt.

Bis die Familie wächst, versucht Jürgen, seinen Ruhestand endlich einmal zu genießen – ohne Hiobsbotschaften, ohne permanente Arzt- und Klinikbesuche, ohne den Verlust von geliebten Menschen.