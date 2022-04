Jürgen Drews: Spätes Babyglück für den 77-Jährigen

Gegenüber "Brisant" gerieten Joelina Drews und ihr Freund Adrian nun in Plauderlaune und sprachen darüber, dass die nächsten Lebensschritte bei ihnen bereits thematisiert wurden. So offenbart die Tochter von Jürgen Drews: "Wir haben schon öfter mal darüber gesprochen, dass wir auch irgendwann heiraten wollen und Kinder kriegen wollen! Klar, ich meine, wir kommen ja jetzt langsam in das Alter, wo das auch mal so ein Thema ist." Wow! Wundervolle Nachrichten, die vor allem Papa Jürgen ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Und auch Joelinas Freund Adrian kann seiner Angebeteten nur beipflichten: "Wenn wir den Gedanken nicht hätten, dann wäre das ja auch völlig schwachsinnig, dass wir überhaupt zusammen sind." Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, wie es bei den beiden weitergeht!