Jürgen Drews: Süßes Geheimnis gelüftet! Tochter Joelina hat es verraten

Sogar ihren Eltern hat sie ihre neue Liebe vorgestellt – und die waren begeistert. An Papa und Mama nimmt sie sich ein Beispiel. „Sie sind immer noch verliebt – und das seit 30 Jahren! Mein Dad ist so süß, er schreibt meiner Mum sogar Liebesbriefe. Sie sagen sich jeden Tag mehrmals ,Ich liebe dich‘, sind sehr liebevoll miteinander und so bin ich auch aufgewachsen. Was sie haben, wünsche ich mir auch!“

Pietro Lombardi schießt gegen Florian Silbereisen! Die ganze Geschichte erfahrt ihr im Video: