Jürgen Drews: Traurige Gewissheit! Er hat seine "körperlichen Grenzen" erreicht

Jürgen hat seine Grenze erreicht

In einem langen Instagram-Post erklärt Drews, dass er die "XXL-Tour" mit Florian Silbereisen sehr genossen hat. "Leider musste ich aber während dieser Zeit feststellen, dass mich die Begleiterscheinungen des Älterwerdens immer schneller einholen und der schleichende Prozess meiner Polyneuropathie leider nicht völlig aufzuhalten ist", so der Schlagerstar. "Ich bin nicht mehr so belastbar, wie ich es früher war und wie man es von mir gewohnt ist. Aus der Presse konnte man ja auch schon mehrfach entnehmen, dass ich nicht mehr ganz so gut zu Fuß bin. Aus diesem Grund, vor allem aber, um mein gesundheitliches Wohlbefinden weiterhin zu erhalten, musste ich schweren Herzens die Entscheidung treffen, einige anstehende Termine abzusagen, um wieder Energie tanken zu können."

Für ihn scheint es schwierig zu sein, die Situation so zu akzeptieren, wie sie ist. "Auch für mich sind diese körperlichen Grenzen, die ich erfahren musste, völlig neu und ich muss lernen, damit umzugehen", verrät er. Bleibt zu hoffen, dass er sich nun die Zeit nimmt, die sein Körper braucht...