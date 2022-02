Jürgen Drews: "Zack, war ihre Hand in meiner Hose"

In der neuen Folge von „Jürgen Drews: Des Königs neuer Podcast“ packt Moderator Felix Moese nun aus, was sich einmal bei einem seiner Konzerte verrücktes abspielte und eins steht fest - seine Frau Ramona ist davon gar nicht begeistert. Bei seinem Auftritt kam es nämlich zu einem Zwischenfall mit einem weiblichen Fan, der unter die Gürtellinie ging und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Jürgen Drews berichtet nun, dass die Bühne mit einer Treppe versehen war, wodurch eine Frau sich ihm ohne Weiteres nähern konnte. So nah, dass sie die Chance nutze, um sich am Schritt des Schlagerstars zu schaffen zu machen. So verriet der 76-Jährige nun: