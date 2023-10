Jürgen Vogel: "Frauen mit Zahnlücke sind sexy!"

Doch früher ging der Schauspieler noch nicht so selbstbewusst mit seinen Zähnen um: "Ich hatte noch als Jugendlicher teilweise Milchzähne. Es war eine seltsame Zeit, als nach und nach die letzten davon ausfielen und ich feststellte, dass meine Zähne spitz nachwuchsen. Anfangs dachte ich, es würde sich noch mal verändern. Aber dann musste ich erkennen, dass mein Gebiss wohl so bleibt. Das alles passierte in einem Alter, in dem man gerade beginnt, über seine Wirkung auf andere nachzudenken. Ich steckte mitten in der Pubertät, begann mich für Mädchen zu interessieren. Ich war anders als die anderen Jungs – das wurde mir schnell klar. Die Phase, in der ich mir über meine Zähne Gedanken gemacht habe, hielt jedoch nicht lange an.", verrät der 55-Jährige.

Warum er trotz Unzufriedenheit nie eine Zahnspange getragen habe? "Weil mein Biss immer passte! Die Lücken wegzumachen, wäre eine rein ästhetische Sache gewesen. Viele meiner Mitschüler trugen Klammern und fragten sich, warum ich keine habe. Mir hat es niemals etwas ausgemacht. Ich finde auch Frauen mit Zahnlücke sexy – ich denke da an Vanessa Paradis, Laetitia Casta … Wow!", erklärt er.

Auch ansonsten ist der Schauspieler rundum zufrieden mit sich und kann sich nicht vorstellen, etwas an sich machen zu lassen: "Ich bin zufrieden damit, was mir das Leben geschenkt hat. Ich arbeite permanent an meinem Körper und meinem Geist. Ich bin sehr diszipliniert und achte auf mich. Dann sind die Schockmomente nicht so groß. Ich achte darauf, was ich esse, was ich trinke, bewege mich viel, treibe regelmäßig Sport. Sobald man gewisse Routinen etabliert hat, fällt es leichter, sich daran zu halten."

Gegen das Älterwerden hat der 50-Jährige nämlich auch nichts: "Ich werde sehr gerne älter. Ich finde es prinzipiell gut, wenn Dinge sich verändern und nicht immer alles gleich bleibt. Ich liebe es, mich ständig neuen Herausforderungen zu stellen: Sobald gewisse Dinge sich nicht mehr allein über das Körperliche regeln lassen, muss man automatisch mehr nachdenken. Das Alter stellt einen vor immer neue Aufgaben – das mag ich.", erklärt Jürgen Vogel und stellt außerdem klar, dass er, auch, wenn es aktuell gut für ihn läuft, niemals die Zeit anhalten würde und das auch an anderen generell verurteilt: "Was mich am meisten nervt in unserer Gesellschaft ist, dass das Altwerden permanent als Problem dargestellt wird. Es gibt kaum Leute, die gerne älter werden. Dabei wären solche Menschen als Vorbilder für die nächste Generation so wahnsinnig wichtig! So viele lassen etwas an sich machen, um jünger auszusehen. Ich denke dann immer: 'Wenn ihr schon mit 40 anfangt, nicht mehr würdevoll älter zu werden, was sollen eure Kinder dann denken?' 40 ist doch kein Alter! Ich finde es bescheuert, sich da schon Falten wegspritzen zu lassen. Ich möchte Frauen sehen, die älter werden und dabei weiter glücklich mit sich selbst sind! Ausstrahlung hat nicht allein mit Optik zu tun, sondern damit, zu sich zu stehen, wie man ist. Das hat sehr viel Energie, und ich finde es wahnsinnig sexy. Wer schon mit 40 aufhört, sich selbst toll zu finden und etwas machen lässt, sieht am Ende vielleicht jünger aus, aber verliert seinen Sex-Appeal! Das gilt für Männer wie für Frauen."